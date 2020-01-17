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    طيور الزرزورالأوروبية تحلق في سماء أحد الحقول على مشارف مدينة مينسك، بيلاروسيا، 30 يوليو/ تموز 2019

    بعدما قطعت مسافة 1662 كيلومترا… حل لغز "الطيور النافقة" في بريطانيا

    © AP Photo / Sergei Grits
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    قالت السلطات البريطانية إنها تمكنت من حل لغز نفوق المئات من طيور الزرزور في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن خلصت هيئة حكومية معنية بالبيئة إلى نتائج اعتبرت مفاجئة.

    وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، أن السلطات تعتقد أن طيور الزرزور كانت تحاول تجنب الطيور الجارحة، مما أدى إلى ارتباكها وسقوطها على الأرض.

    بطولة آسيا للصيد بولسطة طيور الجوارح في العاصمة ألماتا، كزاخستان
    © Sputnik . Anatoliy Ustinenko
    لقطات مدهشة للطيور الجارحة في بطولة آسيا للصيد
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    ونفقت المئات من طيور الزرزور في مطلع الشهر الماضي في جزيرة أنغلزي أقصى شمال غربي ويلز، وكانت الحيوانات الميتة تتوزع على مسافة تمتد لنحو 100 متر.

    وأوضحت الشبكة أنه في البداية، قالت الشرطة البريطانية إن الأمر كان لغزا، لكن بعد التحقيق وتشريح الحيوانات الميتة اتضح السبب الأرجح.

    وخلصت وكالة صحة الحيوانات والنباتات بعد فحص الطيور النافقة، إلى أنها تعرضت إلى ما يعرف بـ"الصدمة" مرات عديدة، وأصيبت بنزيف داخلي إثر اصطدامها بالأرض.

    وذكر الضابط روب تايلور، أن الشرطة لم تتلق حتى الآن النتائج النهائية لفحص السموم، لكنها باتت "على يقين بشأن سبب نفوق الطيور"، موضحا أن طيور الزرزور كانت تحاول تجنب أن تصبح لقمة سائغة لطيور جارحة كانت تحلق في المكان، مما أدى إلى اضطراب في حركتها واصطدامها في نهاية المطاف بالأرض.

    وكانت هذه الطيور مهاجرة من ليتوانيا، مما يعني أنها قطعت مسافة 1662 كيلومترا لتلقى حتفها في بريطانيا.

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, ليتوانيا, طيور
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