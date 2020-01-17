الموت يغيب فنانا مصريا

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنان والممثل المصري، إبراهيم فرح، المشهور باسم "الخواجة عبد القادر".

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، صباح اليوم، الجمعة، بأن الفنان إبراهيم فرح، توفي اليوم، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.

وتعرض إبراهيم فرح مطلع الشهر الجاري لأزمة صحية مفاجئة، أثناء تصويره لأحد الأعمال الفنية؛ ليدخل على إثرها فى غيبوبة لمدة 3 أيام، فيما شهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، ولكنه تعرض مؤخرًا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح https://t.co/rnU4pEOpWa pic.twitter.com/cRjwZhYZFn — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) January 17, 2020

إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية خلال العقد الماضي، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال المهمة، منها: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزيبق".

وفاة الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ الشيخ عبدالقادر، بأحد المستشفيات بالمهندسين، بعد تدهوره حالته الصحية في الأيام الماضية، عن عمر يناهز 68 عامًا.



المصدر المصري اليوم. pic.twitter.com/Tcmi0kZpCM — تطبيق زاجل (@App_Zagel) January 17, 2020

وجاءت مشاركته بمسلسل: "الخواجة عبدالقادر"؛ ليبدع في دور محوري بالمسلسل، ويسهم في نجاحه، حتى استطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخراني، في المشاهد التي جمعتهما معا.