قرار صارم بشأن ملهى ليلي يملكه ضابط بوزارة الدفاع الكويتية

أصدرت بلدية الكويت، قرارا بغلق أحد المقاهي، يملكه ضباط بالدفاع، في منطقة أبو الحصاني وقامت بتشميعه.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أنه تم إغلاق ملهى بعد ورود معلومات بشأن استغلاله في أعمال منافية للآداب، وتم تنفيذ القرار بعد توجيه عدة إنذارات لمالكه.

وكانت بلدية الكويت، وضعت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الثلاثاء نهاية لأحد المقاهي في منطقة أبوالحصاني عقب إغلاقه وتشميعه، وزبائنه من فتيات، تتراوح أعمارهن بين 14 و18 عاما، فضلاً عن كونه مصدر إزعاج كبير، بحسب الصحيفة الكويتية.

واشتكى الأهالي من أصوات الموسيقى، التي كانت تدوّي لمسافات طويلة جدا من شدة الصوت، ورغم توجيه إنذارات عدة لمالكه، وهو ضابط في وزارة الدفاع، بعد ورود بلاغات عدة الى بلدية الكويت، والمباحث الجنائية بالتجاوزات، إلا أنه لم يمتثل، وضرب بالإنذارات عرض الحائط.

وأسفر التعاون والتنسيق بين بلدية الكويت والمباحث الجنائية طيلة الأشهر الماضية عن استصدار قرار بإغلاق وتشميع الملهى، فانتقل رجال البلدية، تساندهم قوة من رجال المباحث، وأغلقوه، وجرت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.