بعد تلقيه 200 ألف ريال… صاحب "الدراجة المسروقة" يبعث رسالة إلى أمير سعودي

بعث السعودي ناصر حمود فيصل، صاحب الدراجة المسروقة، يوم الجمعة، مقطع فيديو جديد وجه خلاله كلمة شكر للسعوديين.

ونشر الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، صباح اليوم السبت، أن صاحب الدراجة المسروقة نشر شريط فيديو جديد شكر فيه السعوديين، وخاصة الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي تبرع للرجل بـ200 ألف ريال سعودي.

وقال ناصر حمود فيصل، والذي يعمل حارس أمن في أحد الأسواق "إنه كان قد تفاجأ بعد خروجه من المسجد حيث كان يؤدي الصلاة بسرقة دراجته التي يعمل بها"، الأمر الذي دفعه لنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في حالة انفعال شديد حيث لقي تفاعلا واسعا عبر تلك المواقع.

وأكد الموقع الإلكتروني أنه أنهالت عروض وهبات مالية بمبالغ كبيرة على الحارس بعد أن ظهر في مقطع فيديو مؤثر، وهو يبكي دراجته المسروقة التي كانت وسيلة النقل الوحيدة التي توصله لعمله في مدينة جدة في السعودية.

وكان من أبرز المتفاعلين مع فيصل، الأمير عبدالعزيز بن فهد، حيث تبرع له بمبلغ 200 ألف ريال.

عوضك الله خير

وجاك الفرج من رب الفرج

راح دباب بالف وخمس وساق الله لك الرزق ب 200 الف

من #عبدالعزير_بن_فهد

ابكتنا دمعتك

واسعدتنا وقفة الرجال

شكرا بحجم السماء #عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/TI4XdvdeqH — فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020

وأعرب المواطن السعودي عن سعادته بهدية الأمير عبد العزيز بن فهد وقدم له خالص شكره.

ووجه المواطن السعودي كذلك الشكر للفنان فايز المالكى، الذي زف إليه الخبر فيما لم ينس المواطن السعودي أن يشكر "تويتر"، الذي كان سبب انتشار الفيديو الذي سجله، حيث ساهم ذلك في حل مشكلته بشكل لم يكن يتوقعه.