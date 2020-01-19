خنازير تأكل صاحبها في مزرعة بولندية

ذكرت تقارير إعلامية بولندية أن مزارعا، يبلغ من العمر 72 عاما، في قرية بالقرب من لوبين بمنطقة سيليزيا السفلى، التهمته خنازيره التي كان يربيها من أجل لحومها.

وذكرت وكالة "دويتش فيله"، أمس السبت، أن أحد جيران المزارع البولندي عثر على بقايا الضحية أوائل الأسبوع الجاري، عندما قام بزيارة المزرعة للاطمنئان على الرجل الذي لم يظهر منذ عشية رأس السنة.

وأكد الادعاء عقب تشريح رفات الرجل أن الحيوانات التهمت المزارع، ونظرا لأن الخنازير التهمت أغلب الأنسجة الناعمة للرجل، كان من المستحيل تحديد سبب الوفاة وعما إذا كان ما يزال على قيد الحياة عندما التهمته الحيوانات.

ونوهت الوكالة إلى أنه، بحسب افتراض سابق، ربما أصيب الرجل بأزمة قلبية أو بحالة إغماء. ولكن نظرا لأن التشريح لم يستطع تأكيد أو نفي هذه الافتراضات، يرجح إغلاق التحقيق.

يشار إلى أن الخنازير كانت تتحرك بحرية في أنحاء المزرعة، ولم تكن داخل مكان مغلق. وتقرر إعدام الحيوانات واستغلال جيفها، ولن يطرح لحومها للبيع في الأسواق.