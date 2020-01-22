المنتخب السعودي يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

نجح المنتخب السعودي لكرة القدم في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية لكأس أمم آسيا تحت 23 عام.

وذكر موقع "يلا كورة" أن المنتخب السعودي تفوق في الدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية على أوزبكستان بهدف نظيف سجله ناصر العمران في الدقيقة 87، ليحسم بطاقة التأهل للأخضر.

يذكر أن ثلاثة منتخبات آسيوية تتأهل إلى الأولمبياد، حيث ضمنت السعودية مقعدها، على أن يتأهل الفائز من قبل النهائي الآخر بين أستراليا وكوريا الجنوبية أيضًا، وتحسم البطاقة الثالثة عن طريق مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث آسيويًا، التي ستجمع أوزبكستان مع الخاسر من أستراليا وكوريا الجنوبية.

ويأتي المنتخب السعودي كثاني المنتخبات العربية المشاركة في الأولمبياد التي تقام الصيف المقبل في اليابان، بعدما تأهلت مصر بصفتها بطلًا لأفريقيا تحت 23 عام.

وحسمت ثمانية منتخبات من أصل 16 تأهلها من قبل للأولمبياد، بتواجد فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا، نيوزيلندا من أوقيانوسيا، مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من أفريقيا، بالإضافة إلى السعودية كتاسع المنتخبات مع اليابان مستضيف المسابقة.