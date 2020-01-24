معلومات جديدة للتحقيق حول حادث منزل نانسي عجرم

ذكرت صحيفة "النهار"، صباح اليوم، الجمعة، أنه تبين للتحقيق في حادث منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، ومن شركة "داتا" للاتصالات، وخلافاً لما يتم تداوله، أن اللص محمد الموسى الذي اقتحم منزلهما، كان يتعقب الهاشم منذ فترة.

وأفادت الصحيفة بأن الموسى اتصل أكثر من مرّة برقم العيادة الخاص بالهاشم، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوافر للجميع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات.

وكشفت مصادر خاصة لـ"النهار" أن الموسى لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصياً بتاتاً، مضيفة أنه زار محيط مقرّ العيادة مرّة واحدة، مشيرة إلى أن السارق زار المنطقة التي يقع فيها منزل الهاشم وعجرم مرّة واحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاستكشاف المنطقة ما يثبت أنه لم يكن موجوداً في هذه المنطقة ولم يعمل فيها أبداً.

يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب أمس زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس.

وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق. وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع الى إفادات شهود في العاشر من مارس/ آذار المقبل.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.