الجلد والسجن لثلاثة شبان استدرجوا قاصرا في السعودية

وقام المعتقلون بإقامة علاقة محرمة مع الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما وتغييبها عن أسرتها والتهديد بنشر صورها على "انستغرام" و"السناب شات" و"واتساب"، بحسب صحيفة "عكاظ".

وكانت الفتاة قد تعرفت على أحد الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادلت معه الصور عبر "سناب شات" فقام الشاب بابتزازها للخروج معه وأخذ حسابها على "إنستغرام".

وقالت القاصر إنها أقامت تلك العلاقة مع الشاب، لكن في يوم من الأيام فؤجئت بسيارة داخلها شابان أدخلوها إلى المركبة بالإكراه وأخذوها إلى استراحة.

وأبلغ خالها سلطات إنفاذ القانون بتغيب ابنة شقيقته، حيث تم العثور عليها في الاستراحة بعد 24 ساعة.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ 6 أشهر والجلد 200 جلدة، لإقامته علاقة غير شرعية مع المجني عليها. كما عاقبت المتهم الثاني الذي استدرجها للاستراحة بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ مدة سنة والجلد 300 جلدة، فيما عاقبت الأخير مستدرج القاصر بالسجن 4 سنوات مع إيقاف التنفيذ مدة سنة والجلد 400 جلدة.