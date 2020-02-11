تسجيل
13:19 GMT11 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    مبنى البرلمان في برلين

    "البحث عن الوطن التاريخي"... العودة إلى ألمانيا

    © Sputnik .
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104427/69/1044276994.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202002111044503352-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/

    تعتبر ألمانيا من الدول التي تشجع على عودة مواطنيها والأشخاص الذين تعود جذورهم لها، حيث يوجد في القانون الألماني عدد من البرامج التي تشجع على العودة وتقدم عددا من التسهيلات لهذا الأمر.

    وفقا للقانون الألماني، فإن الألمان هم المواطنون الذين يعيشون في البلد والدول الأخرى التي تعود جذورهم لألمانيا.

    ويوجد في القانون عدد من القوانين التي تشجع عودة هؤلاء الأشخاص "اللاجئين أو المنفيين"، حيث يمكن لأحفادهم العودة إلى وطنهم التاريخي بإجراءات مبسطة، وبفضل هذه البرامج الحكومية تم إعادة توطين حوالي مليون مهاجر من خارج ألمانيا.

    وفي مقابلة مع "سبوتنيك" روى مواطن ألماني قصة عودته إلى أرض الأجداد.

    دميتري الذي انتقل مع والديه من أوكرانيا إلى ألمانيا في عام 2004، يعيش الآن في مدينة شنيبيرغ في ساكسونيا.

    "بداية العودة"

    تحدث دميتري عن بداية التفكير بالعودة إلى أرض الأجداد والخطوات التي قاموا بها، قائلا: "والدي من العرق الألماني، وأراد منذ زمن بعيد العودة والانتقال الى ألمانيا ويوجد لدينا جذور ألمانية، والكثيرون يعرفون ذلك، كما انتقل أقاربنا في وقت سابق ليتواصل أبي معهم لمعرفة الإجراءات، حيث كان لابد من إظهار المستندات والوثائق التي تؤكد الأصول الألمانية لنا".

    وتابع: "بالفعل قدم أبي ووالدة جدتي جميع الأوراق الثبوتية، وبعد مرور 5 سنوات تم دراسة أوراقنا وطلبنا، لنتلقى دعوة رسمية للعودة الى ألمانيا، وكان عمري وقتها 10 أعوام، وانتظرنا سنة كاملة للحصول على إذن رسمي للعودة لنشتري التذاكر ولنغادر الى ألمانيا".

    الأشهر الأولى في ألمانيا

    تحدث دميتري عن الأشهر الأولى في ألمانيا، قائلا: "وصلنا في البداية الى مخيم خاص، بدا لي أكثر نظافة وتنظيما من قريتي في أوكرانيا، فالشوارع نظيفة والملاعب كبيرة والمباني جميلة، وعشنا هناك لمدة أسبوع، في الوقت الذي كان أبي يرغب بأن ننتقل الى بافاريا أو الى الجنوب، الا انه تم نقلنا الى ولاية سكسونيا، حيث عشنا هناك في نزل خاص لستة أشهر بينما أكملت الدولة جميع الأوراق الثبوتية لإصدار الجنسية، كما يحظر علينا مغادرة البلاد".

    "برامج دعم العائدين"

    بعد إعطاء الجنسية الألمانية تقوم الحكومة بتقديم عروض خاصة لدراسة اللغة والأعمال المهنية، حتى يستطيع المهاجرون الانطلاق والاعتماد على أنفسهم، وأضاف دميتري بأنه خلال مرحلته الدراسية قدمت الحكومة مساعدات مالية، حيث كان بإمكاننا شراء الكتب والمشاركة في الرحلات، كما وتحاول الحكومة مساعدة الأطفال، وهذا يعتبر جزء من السياسة الاجتماعية".

    وأضاف: "بعد التخرج يمكن الإلتحاق بالكليات أو الجامعات من خلال برامج المنح الدراسية، لكن في البداية ستقوم لجنة تابعة للمؤسسة التعليمية بدراسة الوضع المالي والمادي للأسرة، حيث ستقوم لاحقا بتغطية جميع أعباء فترة الدراسة".

    "عملية التكيف"

    وحول التكيف مع المجتمع الجديد، قال دميتري: "عملية التكيف ليست سهلة فقد جئت لبلد وثقافة جديدين وأنا في مرحلة المراهقة، ففي البداية كان تعلم اللغة صعبا، مقارنة بمعرفتي بعدد من اللغات الأخرى، في الوقت الذي بدأت فيه تعلم اللغة قبل الرحيل لألمانيا، حيث عملت جاهدا على تعلم اللغة لأتقنها بسرعة، على عكس الكثير من أقاربي الذين استخدموا اللغة الروسية لفترة طويلة، لأتعلم القواعد بشكل أفضل من الكثيرين".

    " قريب أو غريب"

    تحدث دميتري عن بعض الأمور التي تساهم بشكل ما في التأقلم بالمجتمع، قائلا: "تلعب ألقاب عائلات العائدين دورا في التأقلم، حيث يكون تقبل العائلات التي تحمل ألقابا ألمانية أسهل من غيرها في المجتمع".

    في الوقت الذي أذكر بأن الكثير من أطفال العائدين عانوا من أسماء عائلاتهم وجعلهم ذلك في حالة من الصدام مع الأطفال الألمان في المدرسة.

    حاليا أشعر بأنني أصبحت ألمانيا بسبب تأثري بالبيئة المحيطة، ولكي تصبح ألمانيا يجب عليك تقبل الثقافة والعقلية الألمانية، لتحظى بعدها باحترام المجتمع".

    انظر أيضا:

    باسيل: لبنان "بطل العالم في النزوح واللجوء" من الدول المجاورة
    الأمم المتحدة: إعادة طالبي اللجوء بسبب تغير المناخ ينتهك حق الحياة
    الكلمات الدلالية:
    اللجوء, الهجرة, الجنسية, ألمانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسن تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    الإطلالة الساحرة في أوسكار 2020
    جدار ترامب يدنس مقابر الهنود الحمر
    "جدار ترامب" يدنس مقابر الهنود الحمر
    إنفوجرافيك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تعرف على أهم المعلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك