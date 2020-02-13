براتب 35 ألف دولار شهريا... مدرب تونسي للمنتخب السوري قريبا

ونقل موقع "الوطن أون لاين" السوري عن رئيس اتحاد كرة القدم السوري، العميد حاتم الغايب، تأكيده أن التوقيع مع المدرب التونسي نبيل معلول لتدريب المنتخب السوري الأول، أصبح قاب قوسين وهو الآن في المرحلة الأخيرة وبانتظار انتهاء بعض الإجراءات.



وكشف الغايب أن راتب المدرب التونسي هو ما يقارب 35 ألف دولار شهريا. نافيا ما أشيع حول طلب معلول "مكافأة" في حال وصول المنتخب السوري إلى نهائيات كأس العالم،

وقال الغايب إن "معلول مدرب محترف ولديه تاريخ جيد"، مشيرا إلى أن الإعلان عن التوقيع معه سيكون بشكل رسمي وضمن مؤتمر صحفي قريبا.

وفيما يخص مساعدا المدرب السوريين، أكد الغايب أن اختيارهما سيتم عند قدوم معلول ومن قبل لجنة المنتخبات السورية.

ولفت رئيس اتحاد كرة القدم إلى أن لجنة المنتخبات ستقيّم عمل المدرب التونسي، مؤكدا أن تغيير المدرب فجر إبراهيم لم يكن لسبب شخصي فهو قدم الكثير، لكن "لأن أداء المنتخب لم يعجبنا".