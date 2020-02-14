وفاة مفاجئة لكويتي على متن طائرة قادمة من الدوحة

توفي مواطن كويتي، اليوم الجمعة، في أثناء عودته إلى بلاده، على متن طائرة قادمة من الدوحة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، قوله إنه ورد بلاغ عند هبوط طائرة في مطار الكويت قادمة من الدوحة عن حالة مرضية لمواطن من مواليد 1974.

وأضاف المصدر أن رجال الإسعاف وصلوا إلى المطار، وبعد المعاينة أفادوا بأنه متوفى.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ التحقيق والأدلة الجنائية، وتبين أن الوفاة طبيعية وأمر المحقق برفع الجثة.