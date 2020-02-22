الأمير فيصل بن سلمان يزور أفراد الشرطة السعودية المصابين في إطلاق نار بالمدينة… فيديو

زار أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، أفراد الشرطة الثلاثة المُصابين في حادثة إطلاق النار بالمدينة أمس الجمعة.

وأطمئن، نجل العاهل السعودي، على الحالة الصحية لرجال الأمن ووجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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أمير منطقة ⁧#المدينة_المنورة⁩ ⁧#فيصل_بن_سلمان⁩ لـ ⁧#رجال_الأمن⁩ المصابين في حادثة إطلاق النار : الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم . pic.twitter.com/O4dMjnnBU2 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) February 21, 2020

وكانت السلطات السعودية، أعلنت مساء الجمعة، إصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق النار مع أحد المواطنين في المدينة المنورة.

وبحسب بيان الأمن العام السعودي، الذي نشر على "تويتر"، أطلق أحد المواطنين في منطقة طيبة بالمدينة المنورة، النار على سيارة، ثم دهس قائدها أثناء خروجه من السيارة.

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها. pic.twitter.com/R2c59qcOPB — الأمن العام (@security_gov) February 21, 2020

وأضاف البيان أن مطلق النار فر من مكان الحادث وتحصن بمنزله، وأطلق النار على رجال الأمن السعودي، قبل أن يداهموا المنزل، ما أسفر عن إصابة 3 من الشرطة السعودية.