أبل تمنع ظهور هواتف آيفون في أيدي "الأشرار"

صرح مخرج الأفلام ريان جونسون، بأن شركة "أبل" تمنع ظهور هواتفها آيفون في أيدي الشخصيات الشريرة في الأفلام، حرصا من الشركة على صورتها وعلامتها التجارية.

ونقل موقع "InPut" عن المخرج قوله إن "ظهور هاتف آيفون في يد إحدى شخصيات الأفلام على الشاشة قد يكشف عن ماهية الشخصية حتى قبل إصدار الفيلم، إذ إن آبل تتحكم في كيفية السماح لهاتفها بالظهور في الأفلام، فهي لا تسمح بأن يَستخدم الهاتف شخصيات الأفلام الشريرة".

جاءت تصريحات جونسون في سياق حديثه عن فيلمه الأخير Knives Out الذي ظهرت فيه الممثلة "جيمي لي كورتيس" وهي تحمل هاتف آيفون، ما يعني أنه يمكن للمشاهدين قراءة شخصيتها قبل إصدار الفيلم.

وتابع جونسون: "آبل تسمح باستخدام هواتف آيفون في الأفلام ولكن لا يمكن للأشرار بامتلاك هواتف آيفون أمام الكاميرا". وأضاف: "لذا قد يريد كل مخرج سينمائي لديه شخصية شريرة في فيلمه يفترض أن تبقى سرًا؛ قتلي الآن".

وتستعد شركة "أبل" لإطلاق هاتف "أيفون" جديد منخفض التكلفة معتمد على إصدار "iPhone 8"، لكنه سيحمل تحديثات جديدة، ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تسمية الجهاز الجديد باسم "iPhone SE 2"، أو "iPhone 9".