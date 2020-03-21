كالزجاج في الرئتين... امرأة تتحدث عن إصابتها بفيروس كورونا من العناية المشددة.. فيديو

وصفت أم بريطانية تعاني من مرض "كوفيد-19" تتواجد في العناية المشددة الفيروس القاتل بأنه يشبه وجود "زجاج في رئتيك"، وحثت الآخرين على عدم المخاطرة وسط هذا الوباء العالمي.

وتم تشخيص تارا جين لانغستون البالغة من العمر 39 عاما، بالالتهاب الرئوي ووصف الأطباء مضادات حيوية لها، لكن حالتها ساءت حتى تم نقلها إلى مستشفى هيلينغدون بغرب لندن، وتشخيصها بمرض "كوفيد-19" يوم الأحد الماضي، بحسب صحيفة "ذي غارديان".

وشاركت البريطانية مقطع الفيديو أولا مع زملائها على واتساب، الذين تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم العديد من المستخدمين صاحبة الفيديو أنها كاذبة ما زاد الضغط النفسي على المصابة.

OK. Previous reports about this being an old video are wrong, according to UK media outlet dailymail, who spoke with her recently.



-Tara Jane Langston, 39, said every breath 'felt like glass in lungs' and told of how every breath is a ‘battle’ but she is now out of intensive pic.twitter.com/yGF5h2ZJhk — Matt Price (@mattyprice) March 20, 2020

وقالت تارا في مقطع الفيديو وهي تتنفس بصعوبة: "أي شخص يريد المخاطرة، ألق نظرة علي فقط، أنا في قسم العناية المشددة لا أستطيع التنفس بدون هذا (أجهزة التنفس)".

وتابعت تارا: "لقد أدخلوا هذا إلى شرياني وأنا الآن أفضل بعشر مرات مما كنت عليه من قبل. لقد فقدت الإحساس بالوقت".

وحذرت تارا المشاهدين قائلة: "إذا كان هناك من لا يزال يدخن، فقم بإخماد السجائر لأنني أؤكد لك الآن، أنت بحاجة إلى رئتيك، ورجاءً لا تخاطروا...".

ووصفت تارا تجربتها مع الفيروس في مقابلة مع "ديلي ميل"، بوجود "زجاج في رئتيك"، وأضافت أن كل نفس "شبه معركة".

وكتبت شقيقة تارا على صفحتها فيسبوك: "أود أن أشكر جميع أصدقائي وعائلتي الذين تمنوا الصحة لتارا جين لانغستون. إنها تتعافى وهي تزداد قوة كل يوم... لقد مرت عائلتنا بالكثير في الآونة الأخيرة. شكرًا لجميع الأشخاص الذين شاركوا قصتها، أردنا جميعًا فقط أن نبين للناس أن أي شخص الآن يمكنه أن يصاب بالمرض وإن كان يعيش حياة صحية.. أعتقد أنه من المهم للجميع اتباع الإرشادات الحكومية.. ولا تضعوا أنفسكم وأحبائكم في خطر حافظوا على سلامتكم..".