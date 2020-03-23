دعاء جماعي من شرفات المنازل في المغرب للشفاء من كورونا... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المواطنين في المغرب، خرجوا إلى شرفات منازلهم للتضرع إلى الله بأن يرفع "البلاء" عن العالم.

وشارك أحد المواطنين المغاربة مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمجموعة من الأسر في المغرب داخل شرفات عدد من العقارات وهم يتضرعون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع لرفع البلاء والكرب والغمة عن العالم، بحسب موقع "صدى البلد".

وقال الأهالي في الفيديو :"الله ارفع عنا الوباء.. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا .. لا إله إلا الله .. الله اكبر .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. اللهم أغثنا ياربنا وياناصرنا أغثنا أغثنا".

وعلق المواطن المغربي قائلًا: "اللهم إني رفعت لك صوتي تضرعًا وخوفًا منك ارحمنا يا الله ارفع عنا الداء والوباء وسيئ الأسقام يا سميع يا مجيب".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب 115 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات.