كلب يعمل ساعي بريد للأطفال الجالسين في المنزل بسبب كورونا

ويعيش الكلب مع سارة جين وابنتها آفا في بلدة صغيرة في فيكتوريا، بحسب صحيفة "مترو".

وأصيبت آفا بالإنفلونزا العام الماضي، ما تسببت في دخولها المستشفى، ثم بدأت تعاني من مشاكل في الكلى، لذلك يأخذ والد آفا جميع إجراءات السلامة في عين الاعتبار في وقت انتشار الوباء العالمي. والآن لا تغادر الفتاة المنزل وتفتقد لصديقاتها.

Meet Nugget the courier dog – who helps children deliver letters during the coronavirus crisishttps://t.co/FwkwhdHqbV — Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) March 27, 2020

وفي يوم من الأيام قدم "ناغيت" إلى الفتاة وعلى رقبته رسالة من صديقتها سيانا.

وجاء في نص الرسالة: "أعلم أنه لا يمكننا رؤية بعضنا البعض الآن، ولكن يمكننا إرسال الرسائل عبر ناغيت. لا أعرف لماذا، لكن الكلاب لا تنقل الفيروس. هل يمكنك أن ترسل لي رسالة أيضًا (حتى أعلم أنك ما زلت على قيد الحياة)؟ وأضافت "سوف يختفي مرض "كوفيد-19" في نهاية المطاف وسيكون كل شيء على ما يرام".

وقالت أم الفتاة: "هذه الرسالة جعلتنا نبتسم بصدق في هذه الأوقات العصيبة".

لبعض الوقت، ظل الأصدقاء على اتصال من خلال الكلب. حيث أعطت الفتيات المهام لبعضهم البعض (كتابة قصيدة أو رسم صورة). في وقت لاحق، أنشأ الكبار صندوق بريد خاصا، لأن ناغيت أصبح كسولا في أداء واجباته كساعي البريد.