بالفيديو... عاملة منزلية تنزل إلى الشارع عبر شرفات الشقق في لبنان

وأظهر الفيديو قيام العاملة باستخدام شرفات الشقق للنزول إلى الشارع وبشكل غير آمن، حيث صورها أحد شهود العيان في المنطقة.

وتسمع في الفيديو تعليقات تعبر عن الدهشة من الطريقة التي هبطت فيها العاملة نزولا، والاحترافية في التسلق مع أنها وضعت نفسها في دائرة الخطر، حيث أوشكت على السقوط عندما تحرك السلم المتحرك على شرفة الجيران تحت قدميها.