بسبب العمل عن بعد... مكالمات الفيديو عبر "تيمز" تسجل رقما قياسيا غير مسبوق

أعلنت شركة مايكروسوفت، ارتفاع نسبة مكالمات الفيديو عبر برنامجها "تيمز" بشكل غير مسبوق.

وقالت الشركة في بيان، إن برنامج مايكروسوفت "تيمز"، سجل 2.7 مليار محضر اجتماع في يوم واحد، بحسب ما نشرته صحيفة "ورك بليس إنسايت".

وأضافت أن هذا الرقم القياسي غير مسبوق، مشيرة إلى أن عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدام المنصة ارتفع بنسبة ألف في المئة في شهر مارس/ آذار، مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتمد ملايين الموظفين على مكالمات الفيديو في عقد المؤتمرات عبر الإنترنت، والذي أصبح أمرا أساسيا للعمل والحياة الاجتماعية في هذه الفترة.

وقال جاريد سباتارو نائب رئيس "مايكروسوفت 365": "ألهمتنا الطرق التي يتواصل من خلالها زبائننا خلال الاجتماعات في برنامج تيمز".

وأوضح سباتارو أن "الاتجاهات في البيانات والمحادثات مع زبائننا تظهر أن العالم أصبح يدرك أنه يمكننا التواصل بفعالية عبر الحدود والمسافات بطريقة لم يعتقد أحد من قبل أنها قد تكون ممكنة".

جدير بالذكر أن برنامج "تيمز" يتنافس مع خدمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت مع تطبيقات وشركات عدة أبرزها "غوغل" و"سيسكو" و"فيسبوك" و"زوم".