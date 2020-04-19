ماذا طلب رئيس كوريا الجنوبية خلال الاحتفال بذكرى ثورة 19 أبريل؟

أعلنت كوريا الجنوبية، عن محاولة منها لإدارج ثورة 19 أبريل فى سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو.

وقال الرئيس الكوري مون جيه إن، اليوم، الأحد، إن المحاولة خاصة بالتراث الوثائقي التابع لحركة الديمقراطية الكورية فى الستينيات من القرن الماضي، حسب وكالة الأنباء "يونهاب".

واحتفل الرئيس مون جيه إن بالذكرى الستين للحركة، وقال في حديثه عنها:""كانت ثورة 19 أبريل أول حركة ديمقراطية من نوعها في بلد حقق استقلاله حديثا بعد الحرب العالية الثانية، وكانت بداية انتفاضات الطلاب في جميع أنحاء العالم".

▪ 60TH ANNIVERSARY OF APRIL 19 REVOLUTION



S. Korea seeks UNESCO listing of April 19 pro-democracy movement#APRIL19REVOLUTION #SouthKorea #60THANNIVERSARY pic.twitter.com/sAKnZHawao — Arirang News (@arirangtvnews) April 19, 2020

وأقيم الاحتفال بالثورة في مقبرة 19 أبريل/نيسان الوطنية بالعاصمة.

واعتبر الرئيس أن الحركة الديمقراطية كانت "جذر صلب للديمقراطية في كوريا".

وتابع مون فى حديثه رابطا بين الثورة وفيروس كورونا " إن كوريا مدفوعة في صراعها مع وباء كورونا المستجد، بقوة الحس الناضج بالمواطنة اعتمادا على روح ثورة 19 أبريل، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتعاون والتضامن".

ويعتبر الكوريون أن ثورة 19 أبريل هى أكبر نقطة تحول فى التاريخ الحديث لبلادهم، لأنها "أنهت حكما ديكتاتوريا وفسادا حكوميا" حسب راديو "كي بي إس" الكوري.