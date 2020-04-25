يستخدم مروحية عائلته لملاحقة لص سرق سيارته… بالفيديو

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء أمس، الجمعة، بأن رجلا كنديا، يدعى إيمانويل تونر، استخدم مروحية عائلته الخاصة، لتعقب لص سرق سيارته، وذلك على طول طريق سريع في كندا، حيث تمكن من اللحاق به والقبض عليه في أقل من ساعتين.

وأكدت أن الرجل الكندي قد سُرقت سيارته من محطة وقود، بعد أن تركها لدقائق، وأنه أبلغ الشرطة ونشر تغريدات ومنشورات على تويتر والفيسبوك حول نوع ولون السيارة المسروقة، ليتلقى بالفعل رسائل من أشخاص يبلغون عن رؤيتها.