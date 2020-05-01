كورونا يدفع أبل لابتكار ميزة جديدة... فيديو

بعد أزمة كورونا التي أجبرت غالبية السكان على ارتداء الكمامات، ما أدى لصعوبة في فتح أجهزة أبل من دون خلعها للتعرف على الوجه، قامت الشركة الأمريكية بإضافة ميزة لإلغاء قفل شاشة جهاز آيفون دون الحاجة إلى نزع القناع الطبي.

حسب ما نشره موقع "Tech Crunch" الأمريكي قام المستخدمون بالإبلاغ عن خاصية جديدة دقيقة في أحدث إصدار للمطورين من نظام التشغيل iOS 13.5 يجعل من السهل إلغاء قفل شاشة جهاز آيفون دون الحاجة إلى نزع القناع الطبي عن الوجه.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

وفي مقاطع فيديو نشرت على "تويتر" تم إظهار أجهزة أبل بتقنية بصمة الوجه تتحول إلى شاشة الدخول بالرمز السري إذا رصدت ارتداء المستخدم قناعاً طبياً.

يذكر أن أبل كانت قد أعلنت سابقا تأجيل الإنتاج الضخم لهواتف آيفون "الرائد" الخاص بها لعام 2020 لمدة شهر تقريبًا بسبب المشاكل الناجمة عن انتشار الفيروس التاجي.