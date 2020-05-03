تراجع ثروة أغنى رجل في العالم إلى 139 مليار دولار

تراجعت ثروة الأمريكي جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، إلى 139 مليار دولار، بحسب قائمة بلومبرغ للمليارديرات.

وبحسب القائمة فقد جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، نحو 10.5 مليار دولار من ثروته لتتراجع ثروته إلى 139 مليار دولار.

وتزامن تراجع ثروة بيزوس مع تراجع كبير في سهم شركة أمازون بنسبة 7.59% خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ليغلق السهم على سعر 2286.04 دولار.

وجاء هبوط السهم بعد أن حققت الشركة تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري والتي وصلت إلى 2.5 مليار دولار أو 5.01 دولار للسهم مقابل 3.56 مليار دولار أو 7.09 دولار للسهم خلال نفس الفترة من 2019.

كما توقعت الشركة أنها قد تحقق خسائر تشغيلية تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

يذكر أن المحللين كانوا قد توقعوا تحقيق الشركة أكثر من 4 مليارات دولار كأرباح للتشغيل في الربع الثاني، ولكن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي للشركة يتوقع إنفاق هذا المبلغ أو ربما أكثر.

وأشارت الشركة إلى أن القفزة في النفقات سوف تأتي من إنفاق مئات الملايين من الدولارات لتطوير قدرات الاختبار لجميع موظفيها لفيروس كورونا المستجد، بدءا من عمال الخطوط الأمامية، وأيضا معدات الحماية الشخصية لمئات الآلاف من موظفي الشركة، والتنظيف المركز لمرافقها، وأجور أعلى لفِرَق الساعة.