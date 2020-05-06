ميغان ماركل تقرأ لطفلها آرتشي في عيد ميلاده الأول... فيديو

شارك الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مقطع فيديو، ظهرت فيه ماركل وهي تقرأ لطفلها آرتشي كتابا مصورا للاحتفال بعيد ميلاده الأول.

ويظهر في الفيديو ماركل وهي تقرأ كتاب "بطة أرنب" للرضيع الذي بدت عليه علامات السرور، حيث راح يساعد والدته على تقليب صفحات الكتاب.

وتمت مشاركة الفيديو عبر "إنستغرام" بواسطة مؤسسة Save the Children للمساعدة في جمع الأموال للإسهام في علاج فيروس كورونا.