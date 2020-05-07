بعد شكوى المواطنين... السلطات العمانية تتدخل بعد عملية "تفحيط"

تدخلت السلطات العمانية بعد عملية "تفحيط" كبيرة تسببت في إقلاق راحة المواطنين.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 8 أشخاص في نطاق ولاية السويق، بتهمة الاستعراض والتفحيط بالمركبات وإقلاق الراحة العامة.

قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تُلقي القبض على ثمانية أشخاص في نطاق ولاية السويق بتهمة الاستعراض والتفحيط بالمركبات وإقلاق الراحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/4FK1lJ8zBp — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 7, 2020

ونشرت شرطة محافظة شمال الباطنة تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.