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    السعودية... تفاصيل مؤلمة بشأن مفقود وادي الدواسر

    © Sputnik . Mohamed El Bekheit
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    كف معاذ بن عبدالله الخنيني، المتحدث باسم جمعية عون للبحث والإنقاذ، تفاصيل مؤلمة بشأن مفقود وادي الدواسر، محمد بن مغيب الدوسري.

    وقال الخنيني، إن الجمعية عثرت على المفقود، أمس الخميس، وقد فارق الحياة في مكان شديد الوعورة وسط جبال المحتجبة شمال غرب وادي الدواسر، وفقا لصحيفة "عكاظ".

    شاطئ إل نيدو في الفلبين
    © CC BY 2.0 / Thorsten Martens / Philippinen EL Nido
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    وتابع "خرج الدوسري من منزله يوم الجمعة الماضية، ولم يعد مرة أخرى، ليقوم بعدها عدد من أفراد أسرته بالبحث عنه وطلب المساعدة من جمعية عون للبحث والإنقاذ".

    وأضاف "استقبلنا البلاغ الذي طلب منا المساعدة والمشاركة في البحث عن المفقود، وبعد دراسة الحالة من قبل إدارة إقرار المشاركات في الجمعية تم اعتماد المشاركة وتعميمها على أعضاء الجمعية في محافظة وادي الدواسر".

    وأوضح المتحدث باسم الجمعية، أنه "وبعد التقصي عن المفقود اتضح من خلال إحداثيات آخر برج اتصل به باتجاه شمال غرب وادي الدواسر على طريق وادي رنية بمواقع برية شديدة الوعورة، وعليه تم رفع الجاهزية لدى أعضاء الجمعية وتم التنسيق مع الزملاء بجمعية غوث للتوعية والإنقاذ وإعلان الحالة، إذ قامت الجمعية بوضع خطة البحث ونقطة تجمع للأعضاء في وادي الدواسر، حيث تواجد للمشاركة 100 سيارة مجهزة و3 طائرات شراعية".

    وأشار الخنيني إلى أن "فريق الجمعية بدأ، فجر يوم الاثنين الماضي، في البحث بمنطقة وادي الدواسر والتقى الأبطال في نقطة التجمع وتمت مباشرة المهمة بتوزيعهم على عدة مجموعات، واستمرت عملية البحث حتى الساعة الثامنة صباحا، إذ تم إيقاف المهمة لتغيير الظروف الجوية وانعدام الرؤية، وعاود الأعضاء البحث بعد تحسن الطقس عصرا".

    وأكد أن "علميات البحث توقفت مرة أخرى بحلول المساء ولم يتم العثور عليه في اليوم الأول، واستمر البحث لمدة 4 أيام متواصلة، وفي أمس الخميس، تم العثور عليه وقد فارق الحياة في مكان شديد الوعورة وسط جبال المحتجبة شمال غرب وادي الدواسر".

    وحذر الخنيني من أن الخروج إلى أي مواقع برية قريبة أو بعيدة لابد أن يكون الشخص مستعدا لكل الاحتمالات، ويكون معه كافة المسلتزمات البرية والتجهيزات المهمة من غذاء وماء مع إبلاغ الأقارب بالموقع الذي يرغب الذهاب إليه ليتسنى للفرق البحث عنه بنفس المكان ليسهل العثور عليه سريعا قبل نفاد ما لديه من مواد غذائية وماء، كما أن هناك مواقع شديدة الوعورة لا يجب ارتيادها إلا لمجموعات، وتكون لديهم كافة الاستعدادات الضرورية.

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