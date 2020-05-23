ما سر الثلج الأخضر في أنتاركتيكا؟

كشف باحثون سر اللون الأخضر لثلوج في شبه جزيرة أنتاركتيكا، وهو ما يعتبر ظاهرة غير مألوفة تغير من اللون الأبيض المعروف به الثلج.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن باحثين قولهم إن الثلج الأخضر، يظهر نتيجة ازدهار الطحالب في شبه جزيرة أنتاركتيكا، كما رجحوا انتشاره مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغير المناخ، وذلك بعد إنشائهم لأول خريطة واسعة النطاق لتلك الكائنات الحية وتحركاتها.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد استخدام بيانات أقمار صناعية جُمعت بين عامي 2017 و2019، مع قياسات أُخذت على الأرض على مدار صيفين في القارة القطبية الجنوبية، تمكن علماء من رسم خريطة للطحالب المجهرية أثناء ازدهارها في الثلوج في شبه جزيرة أنتاركتيكا.

ورجح الباحثون أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في خلق بيئات "صالحة للسكن" للطحالب التي تحتاج إلى ثلوج رطبة لتنمو فيها.

يشار إلى أن طحالب الثلج الأخضر كائنات مجهرية عند قياسها بشكل فردي، ولكن، عندما تنمو هذه الكائنات في الوقت ذاته، فهي تُحول الثلج إلى اللون الأخضر الزاهي، ويمكن رصد المشهد من الفضاء.

في سياق متصل، أطلق علماء من وكالة الأرصاد الجوية الأرجنتينية تحذيرا، من أن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" سجلت درجة الحرارة الأكبر في تاريخها على الإطلاق.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أنه تم تسجيل درجة حرارة تصل إلى 65 درجة فهرنهايت أي ما يوازي 18.5 درجة مئوية في القارة القطبية الجنوبية.