إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أعلنت أسرة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، إصابة الفنانة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ونقلها إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة بمدينة الإسماعيلية، شرقي مصر.

وأكدت أميرة ابنة الفنانة، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنها فوجئت بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

وأضافت أميرة: "أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها"، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة رجاء الجداوى متماسكة.

يشار إلى أن الجداوى شاركت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل"لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى.