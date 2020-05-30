طهي البيض وحفظ الطعام في الثلاجة... 5 معتقدات خاطئة عن التسمم الغذائي

ترتبط حوادث التسمم الغذائي لدى العامة ببعض السلوكيات والأطعمة، إلا أن هناك عدد من المعتقدات الخاطئة حول التسمم الغذائي ينبغي التنويه إليها لإزالة الالتباس.

وعرض موقع "dailymedicalinfo" مجموعة من المعتقدات الخاطئة حول التسمم الغذائي، لتوضيح حقيقة أن بعض السلوكيات تسبب أو تحمي من التسم الغذائي

المايونيز وانتقال العدوى

لا يسبب المايونيز في حد ذاته تسمم الطعام، لكن ما يزيد من خطورة تناول المايوينز وإمكانية أن يسبب التسمم، هي الأطعمة التي يختلط بها المايونيز خاصة تلك الأطعمة التي يتم أخذها عند النزهات خارجا مثل المعكرونة، والبطاطا، والبيض، والفراخ أو التونة.

لذلك حتى تضمن أن طعامك آمن قم بالحفاظ على درجة حرارة طعامك أقل من 40 درجة فهرنهايت، أو تجنب أخذ هذه الأطعمة للخارج لفترة طويلة.

غسل اليد لفترة قصيرة

اليد تحتاج إلى 20 ثانية من الغسل والفرك بالماء الدافئ والصابون، بل يجب أن تقوم بالفرك بين أصابعك وأسفل الأظافر، حتى معصمك أيضا، كما يجب عليك غسل اليدين قبل وبعد لمس الطعام، وبعد استخدام الحمام، أو تغيير الحفاضات أو التعامل مع الحيوانات الأليفة.

طهي البيض

يجب القيام بطهو البيض جيدا حتى لا يكون ذلك سبب في التسمم الغذائى، فحتى تأكل بيض صحي وآمن قم بتقليب البيض مع بعضه جيدا، حتى يتم طهي بياض البيض تماما، أما صفار البيض يبدأ في التحول لمادة هلامية.

حفظ الطعام في الثلاجة

يجب دائما أن تقوم بحفظ الطعام في درجات حرارة أقل من 40، والوسيلة الوحيدة للتأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أو المجمد ( الفريزر ) مناسبة لحفظ طعامك، هي باستخدام الترمومتر. كما ينصح بـ : ضرورة حفظ اللحوم النيئة في مكان منفصل عن الأطعمة الأخرى لتجنب أي نقل ملوثات محتمل بسبب العصارة الناتجة عن تلك اللحوم.

This national Barbecue Week remember food safety.



Food out of temperature control for prolonged periods can lead to bacteria quickly multiplying, making it unsafe to eat. Store perishables such as coleslaw, cooked meats and quiches in the fridge until you need them. pic.twitter.com/UUWONc4qRt — SedgemoorDC (@SedgemoorDC) May 26, 2020

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كما أن تلك الأطعمة التي تترك بحرارة الغرفة لمدة ساعتين حتى إن كانت درجة الحرارة تبلغ 90 درجة فهرنهايت أو أكثر فيجب التخلص من الطعام بعد تركه لساعة، ويمكن معرفة إن كان الطعام فاسدا من شكله أو رائحته ولكن ليس دائما، فالبكتيريا غير مرئية ولا يمكنك أن تعرف إن كانت موجودة أم لا بسهولة في كل وقت، لذلك إن كان عندك شك قومي بالتخلص من الطعام.

معرفة أن اللحم مطهو جيدا من اللمس فقط

حتى أعظم الطهاة لن يستطيعوا معرفة درجة الحرارة بالضبط من مجرد اللمس أو الضغط، لذلك أنسب طريقة لقتل البكتيريا في اللحوم من خلال استخدام الترمومتر، كما يحذر من طهو اللحوم لمدة من الوقت، ثم القيام بإكمال الطهو من خلال الشواء فهذا يعزز نمو البكتيريا، فاللحوم ومنها البرجر على سبيل المثال يجب أن يتم طهوها على درجة حرارة داخلية تبلغ 160 درجة فهرنهايت.