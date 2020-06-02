الاحتجاجات تتحول من قضية إلى سرقة... شجار عنيف على شاشة "آبل" يثير السخط... فيديو

تحولت قضية العنصرية التي اندلعت من أجلها الاحتجاجات إلى طمع في امتلاك الأشياء المسروقة بعد اختلال الأمن في المناطق الساخنة.

وأثارت قصة مقتل جورج فلويد من قبل شرطي أمريكي الرأي العام العالمي، وعلى أثرها اشتعل فتيل الاحتجاجات المندلعة للدفاع عن قضية مبدأ تتعلق بمعاملة السود، قبل أن تتحول في بعض الأحيان إلى سرقة نتجت عن أعمال الشغب واختلال الأمن.

فقد انتشر على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لرجل "أسود" قام بسرقة شاشة تبين أنها تابعة لشركة "آبل" وسط سخط البعض منه.

ولم يكترث الرجل بهم قبل أن يعترضه شابان آخران ويتشاجرا معه، ويجبراه على ترك الشاشة أرضا.

وفي النهاية يقوم رجل آخر بسرقتها بالتزامن مع استمرار شجار الآخرين.