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    نتناولها يوميا... 10 أطعمة شائعة تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

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    يرتبط ضمان عمل الجهاز الهضمي بسلاسة بنوع الاطعمة التي يمكن أن تمر بسهولة عبر الجسم بعد أن تمنحه الطاقة. 

    ولا تمر بعض الأطعمة عبر الجهاز الهضمي بسهولة مثل دقيق الشوفان أو التفاح، ما يتسبب في النهاية بحدوث الحموضة المعوية والتقلصات والارتجاع الحمضي والالتهابات والعدوى وغيرها، وفيما يلي 10 أطعمة شائعة تتسبب بشكل أساسي في مشاكل للجهاز الهضمي، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي. 

    1. المشروبات الغازية

    وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "التغذية، التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية" الأمريكية فإن تناول المشروبات الغازية يمكن أن يُساهم في حدوث الارتجاع الحمضي.

    ويمكن أن تسبب الفقاعات الموجودة في المشروبات الغازية إزعاجًا في المعدة وتجشؤًا، في الحقيقة، الكثير من التجشؤ.

    2. صوص الصويا

    وفقا لبحث نشر في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية، فإن صلصة الصويا غنية بما يسمى "المركبات النهائية لعملية جليكيشن السكريات" (AGE)، وهي مركبات ضارة لأنها تساهم في زيادة نفاذية الأمعاء، والتي قد تعرف باسم متلازمة الأمعاء المتسربة.

    ويمكن أن يؤدي الاضطراب الهضمي إلى حالات مثل متلازمة القولون العصبي، وأمراض الاضطرابات الهضمية، وحتى الحساسية الغذائية. 

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    3. الأطعمة المقلية

    يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية إلى إبطاء الجهاز الهضمي، فبعد تناول طبق من البطاطس المقلية، على سبيل المثال، يجب على المعدة استدعاء الكبد والمرارة لإفراز الصفراء لهضم جميع الدهون، والتي يمكن أن توقف عملية الهضم، وفقًا لكتاب "تطوير الطب مع المواد الغذائية والمغذيات". 

    لكن المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، إذ تعد الأطعمة المقلية واحدة من الأطعمة السيئة لحرقة المعدة لأنها تخفف العضلة العاصرة المريئية السفلية المسؤولة عن منع ارتجاع المعدة إلى المريء.ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون لديك ارتجاع حمضي وحموضة معوية بعد تناولها.

    4. اللحوم الحمراء

    يعد بحث ميكروبيوم الأمعاء، أو دراسة كيف أن الأطعمة التي نتناولها تزعج أو تعزز البكتيريا التي تعيش في معدتنا، مجال بحث متزايد. وفي حين أن بعض الأطعمة مثل الزبادي تساعد على نمو البكتيريا الصحية، فإن الأطعمة الأخرى، عند تناولها بكميات زائدة، يكون لها تأثير معاكس. 

    على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في دورية Nature أن بعض البكتيريا الضارة (التي ترتبط بالإعياء والتهاب الأمعاء) تميل إلى الازدهار في معدة أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا كثيف اللحوم.

    5. الموز الناضج

    وفقا لمجلة علوم الأغذية والزراعة الأمريكية، فإن الموز غير الناضج يحتوي على نسبة عالية من التانينات، وهو كحول يرتبط أو برسب أو يقلص البروتينات في العديد من المركبات العضوية. 

    يمكن أن تسبب التانينات الزائدة، في الأشخاص الحساسين، الإمساك عن طريق إبطاء العمليات الهضمية، ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين ليس لديهم مشاكل في المعدة أن يستفيدوا من هذه العملية البطيئة. 

    6. رقائق البطاطس

    يمكن أن تسبب رقائق البطاطس اللذيذة دمارًا في المعدة، وذلك يرجع في البداية إلى أنها أطعمة مقلية مما يعني أنها تسبب ارتجاع حمضي.

    طعام
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    كما أنها غنية بالدهون، وهي مادة مغذية يمكن أن تؤخر إفراغ المعدة، فضلا عن احتوائها أيضًا على مركب الأكريلاميد، الذي يُنتج في الأطعمة عالية النشا عندما يتم قليها أو تحميصها أو خبزها، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، وقد ربطت بعض الدراسات الأولية مركب الأكريلاميد بالسرطان. 

    7. البيض 

    يسبب البيض الإمساك بشكل كبير، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة التابع للمعاهد الوطنية للصحة. في حين أنه قد يبدو مفاجئًا، فإن حساسية البيض شائعة إلى حد ما. في الواقع، تعتبر حساسية البيض ثاني أكثر مسبب لأنواع الحساسية شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار.

     فإذا كنت حساسًا للبيض، فقد يؤدي تناول البيض إلى بعض الآثار الجانبية الهامة في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك واضطراب المعدة. 

    8. الخبز

    لا يسبب الخبز التقليدي والحبوب والوجبات الخفيفة مشاكل في الجهاز الهضمي للجميع، لكن يسبب مشاكل لأولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الغلوتين. 

    وللوصول إلى هذه النتيجة، قسم باحثون 61 مشاركًا في دراسة لا يعانون مرض الاضطرابات الهضمية إلى مجموعتين. 

    طعام
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    تناولت المجموعة الأولى كل يوم ما يقرب من خمسة غرامات من الغلوتين بينما أخذت المجموعة الأخرى دواء وهمي. وبعد أسبوع، أبلغ عدد كبير من المشاركين عن آثار جانبية تتعلق باستهلاك حبوب الغلوتين، مثل الانتفاخ والألم وصعوبة التفكير والاكتئاب.

    9. الطماطم

    يجب أن يبقى مرضى حرقة المعدة المزمنين الابتعاد عن تناول الطماطم، نظرًا لمستوياتها العالية من أحماض الماليك والستريك. 

     يمكن أن يحفز تناول الطماطم والأطعمة التي أساسها الطماطم الجسم على إنتاج حمض المعدة، مما قد يتسبب في ارتجاع الحمض، وفقًا لما ذكرته عيادات "Manhattan Gastroenterology" الأمريكية. 

    10. الدونات

    لا تعتبر كرات الدونات المقلية، المكونة من العجين جيدة للمعدة أو العمليات الهضمية. 

    ليس فقط لأنها مقلية، وهي عملية طهي يمكن أن تسبب ارتجاع الأحماض، ولكنها مليئة أيضًا بالسكر المسبب للالتهابات، إذ تحتوي حوالي 20 إلى 50 جرامًا من السكر، وفقًا لكليفلاند كلينيك. 

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    الكلمات الدلالية:
    الجهاز الهضمي, أطعمة
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