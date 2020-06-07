رجل مخمور يضرب زوجته حتى الموت

ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش في الهند، القبض على رجل مدمن على معاقرة الخمر، يوم الأربعاء الماضي، بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار بمنطقة ربرلي.

وقام الرجل المعروف باسم دانراج وهو تحت تأثير الكحول بضرب زوجته سانجيتا أمام ابنهما ووالدي الزوج اللذين لم يستطيعا إيقافه عن ضرب زوجته.

في الوقت الذي بقيت فيه الزوجة الضحية تبكي وتتوسل دون جدوى فيما استمر زوجها بالضرب والركل، حتى توفيت.

وقام أحد الجيران بتصوير الواقعة، ليقوم بنشره على مواقع التواصل في اليوم التالي ليثير موجة من ردود الأفعال، بحسب ما نقل موقع thequint.

ليصبح هذا المقطع المصور بمثابة دليل على فعلة الرجل المخمور الذي ألقي القبض عليه من قبل الشرطة.

وبحسب تقرير المشفى فإن الزوجة توفيت متأثرة بالإصابات والنزيف الداخلي.