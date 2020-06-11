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    فلفل القوة المصرية

    يحتوي ضعف احتياج الجسم اليومي من فيتامين "سي"... 5 فوائد "مدهشة" للفلفل الأحمر

    © Sputnik . Igor Onuchin
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    يعتبر الفلفل الأحمر مصدرا غنيا بفيتامين "إيه" و"سي"، وحمض الفوليك، ما يجعله غذاء مهما لصحة العيون ومنع نزلات البرد.

    هل تعلم أن الفلفل الأخضر عبارة عن فلفل أحمر غير ناضج؟ ولأنه غير ناضج تماما، فإنه يتمتع بمرارة عند تناوله، ويحتوي نصف قدر فيتامين "سي" و1/10 فيتامين "أيه: مقارنة بأشقائه الأحمر والأصفر، حسبما جاء في تقرير لمجلة Chatelaine الكندية. 

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    © Photo / Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics
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    تقدم البابريكا والفلفل الحار نفس الفوائد، ولكن مع مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تنتج إحساسا حارقا قويا في الفم، وفيما يلي خمسة أسباب لزيادة استهلاك الفلفل الحلو الأحمر في الطعام. 

    1. يحتوي الفلفل الأحمر على أكثر من 200 في المائة من احتياج الجسم اليومي من فيتامين "سي". 

    ويساعد فيتامين "سي"، إلى جانب كونه مضادا قويا للأكسدة، على امتصاص الحديد بشكل صحيح. فإذا كنت تعاني من نقص في الحديد، فحاول الجمع بين تناول الفلفل الأحمر ومصدر للحديد للحصول على أقصى امتصاص.

    2. الفلفل الأحمر مصدر كبير لفيتامين "بي 6" وحمض الفوليك، والتي يمكن أن تساعد في منع فقر الدم.

    3. يساعد الفلفل الأحمر على دعم الرؤية الليلية الصحية، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أيه"، مما يساعد على دعم البصر، وخاصة الرؤية الليلية.

    4. الفلفل الأحمر غني بمضادات الأكسدة، إذ تخلق التأثيرات المجمعة لفيتامين "إيه" و"سي" تأثيرا كبيرا على مضادات الأكسدة، ومع وجود اللايكوبين الذي يمنح الفلفل والطماطم اللون الأحمر- يصبح الفلفل الأحمر غذاء قويا من الدرجة الأولى. 

    ويعتبر الفلفل الأحمر واحدا من أكثر الخضراوات الغنية بالليكوبين، والذي ثبت أنه يساعد في منع العديد من السرطانات بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة.

    5. يساعد الفلفل الأحمر في حرق المزيد من السعرات الحرارية، إذ أظهرت الأبحاث الحديثة أن الفلفل الأحمر الحلو يمكنه تنشيط توليد الحرارة وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

    ولا يحتوي الفلفل الأحمر على الكابسيسين، وهو ما يجعل الفلفل حارا، لكن لديه فعل حراري معتدل يزيد من عملية التمثيل الغذائي دون زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم مثل الفلفل الحار.

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    الفلفل الحار
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