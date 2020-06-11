جلدوها وسحبوها بدراجة نارية.. تفاصيل مؤلمة لما فعله رجال شرطة بامرأة.. صورة

قالت إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا، اليوم الخميس، إن المحققين ألقوا القبض على ثلاثة رجال شرطة لاتهامهم بجلد امرأة وسحلها خلف دراجة نارية وذلك بعد انتشار مقطع مصور للواقعة على الإنترنت.

وكتبت مديرية الشرطة على تويتر اليوم الخميس "ألقى المحققون القبض على ثلاثة من الشرطة الكينية أمس عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه امرأة أثناء جلدها وسحلها بدراجة نارية في منطقة كوريسوي جنوب البلاد".

وتعتذر "سبوتنيك" عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد عنف منافية للقيم والإنسانية.

Saddened by news regarding a fiasco that ensued between a woman in Nakuru and the police. It's alleged that the lady was tied both hands on a motorcycle and dragged. In the process,she broke her limb. @DCI_Kenya @FredMatiangi @InteriorKE pic.twitter.com/BOHt3sVZw9 — Hon Didmus Barasa, MP Kimilili (@DidmusWaBarasa) June 11, 2020

وظهر التسجيل المصور الذي تضرب فيه الشرطة الفتاة ميرسي شيرونو (21 عاما) بعد عدة أيام من احتجاجات محدودة في نيروبي على عمليات القتل على أيدي الشرطة خارج إطار القضاء في كينيا وضد الشرطة الأمريكية بسبب وفاة جورج فلويد.

وتكثر الادعاءات بارتكاب الشرطة الكينية أعمالا وصفت "بالوحشية"، وتلقت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة، وهي جهة رقابية حكومية مستقلة آلاف الشكاوى منذ تأسيسها في 2011، بحسب مانقلته وكالة "رويترز" للأنباء.