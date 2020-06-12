10 خطوات "فعالة" لمنع التسمم الغذائي عند طهي الدجاج

يشمل مصطلح "الدواجن" الديك الرومي والبط والأوز والدجاج، ولكن عادة ما يكون الدجاج -واحد من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم- السبب في معظم حالات التسمم الغذائي.
ما سبب التسمم؟
يحدث التسمم الغذائي لأن الدواجن مثل الدجاج أو الديك الرومي لم يُسمح لها بإذابة الثلج تمامًا قبل الاستخدام أو طهيها طوال المدة الصحيحة، وملامسة الدواجن النيئة مع الأطعمة الأخرى، عاملا آخر للتسمم.
إذ أن الدجاج النيء غالبًا ما يكون ملوثًا ببكتيريا العطيفة (Campylobacter) وأحيانًا ببكتيريا "السالمونيلا" وبكتيريا "المطثية العسيرة"(Clostridium) فإذا كنت تأكل الدجاج غير المطبوخ جيدًا أو الأطعمة أو المشروبات الأخرى الملوثة بالدجاج النيء، فقد تصاب بمرض منقول بالغذاء.
لكن، يمكن اتخاذ خطوات لمنع التسمم الغذائي، فإذا كان الدجاج في قائمتك نظامك الغذائي، اتبع هذه النصائح عند التسوق والطبخ وتناول الطعام في الخارج للمساعدة في منع التسمم الغذائي، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.
- ضع الدجاج في كيس يمكن التخلص منه قبل وضعه في عربة التسوق أو الثلاجة لمنع وصول أي تسريبات سائلة إلى الأطعمة الأخرى.
- اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد التعامل مع الدجاج.
- لا تغسل الدجاج النيء. فأثناء الغسيل، يمكن لسوائل الدجاج أن تنتشر في المطبخ وتلوث الأطعمة والأواني الأخرى.
- استخدم لوح تقطيع منفصل للدجاج النيء.
- لا تضع أبدًا طعامًا مطبوخًا أو منتجات طازجة على طبق أو لوح تقطيع أو أي سطح آخر سبق أن استخدم مع الدجاج النيء.
- اغسل ألواح التقطيع والأواني والأطباق بالماء الساخن والصابون بعد تحضير الدجاج وقبل تحضير العنصر التالي.
- استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من طهي الدجاج جيدا تحت درجة حرارة 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية).
- في حالة طهي الدجاج النيء المجمد مع مكونات أخرى بللاستخدام الميكروويف، تعامل معه كما تفعل مع الدجاج النيء الطازج. اتبع تعليمات الطهي بعناية لمنع التسمم الغذائي.
- إذا كنت تعتقد أن الدجاج الذي يتم تقديمه في مطعم أو في أي مكان آخر غير مطهو بالكامل، فأعده لمزيد من الطهي.
- قم بتبريد أو تجميد الدجاج المتروك خلال ساعتين أو ساعة في درجة حرارة خارجية أعلى من 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية).
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