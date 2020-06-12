10 خطوات "فعالة" لمنع التسمم الغذائي عند طهي الدجاج

يعتبر التسمم الغذائي بالدجاج من أكثر أنواع التسمم الغذائي شيوعًا، فالكثير منا إما قد عانى منه مباشرة أو يعرف شخصًا قد عاني من هذا المرض السيئ.

يشمل مصطلح "الدواجن" الديك الرومي والبط والأوز والدجاج، ولكن عادة ما يكون الدجاج -واحد من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم- السبب في معظم حالات التسمم الغذائي.

ما سبب التسمم؟

يحدث التسمم الغذائي لأن الدواجن مثل الدجاج أو الديك الرومي لم يُسمح لها بإذابة الثلج تمامًا قبل الاستخدام أو طهيها طوال المدة الصحيحة، وملامسة الدواجن النيئة مع الأطعمة الأخرى، عاملا آخر للتسمم.

إذ أن الدجاج النيء غالبًا ما يكون ملوثًا ببكتيريا العطيفة (Campylobacter) وأحيانًا ببكتيريا "السالمونيلا" وبكتيريا "المطثية العسيرة"(Clostridium) فإذا كنت تأكل الدجاج غير المطبوخ جيدًا أو الأطعمة أو المشروبات الأخرى الملوثة بالدجاج النيء، فقد تصاب بمرض منقول بالغذاء.

لكن، يمكن اتخاذ خطوات لمنع التسمم الغذائي، فإذا كان الدجاج في قائمتك نظامك الغذائي، اتبع هذه النصائح عند التسوق والطبخ وتناول الطعام في الخارج للمساعدة في منع التسمم الغذائي، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.