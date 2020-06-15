ولي عهد دبي يغوص في أعماق البحار... صورة

مارس حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي، ولي عهد دبي، رياضة الغوص في أعماق البحار.

شارك ولي عهد دبي صورة منها مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "يوم جميل للجميع".

View this post on Instagram Have a beautiful day everyone 🐟 A post shared by Fazza (@faz3) on Jun 13, 2020 at 7:30am PDT

وكان حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد شارك صورة تجمعه مع والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وهي عبارة عن صورة كبيرة مرسومة لحاكم دبي وولي عهده معلقة على جدار إحدى غرف القصر، بحسب "اليوم السابع".

حينها، نشر ولي عهد دبي، الصورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، والتي ظهر أمامها حصان ذهبي، وهذا في وقت يعرف عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، حبهما للخيول، وممارستها لرياضة الخيل بمهارة فائقة، إضافة إلى مشاركتهما في سباقات عديدة للخيول والتي يفوزا بها عادة.