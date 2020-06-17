الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة

وجهت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الأربعاء، تحذيرا للمواطنين من ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد وإن ظل معتدلا على السواحل الشمالية الغربية نهارا، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وتابعت الأرصاد المصرية، أما الطقس ليلا، فسيكون لطيفا على القاهرة حتى شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب الصعيد ليلا.

وأوضحت أن "الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على شمال الصعيد تعمل على إثارة خفيفة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك".

وأعلنت الهيئة عددا من الاحتياطات التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل المواطنين خلال هذا الارتفاع فى درجات الحرارة وهي "الإكثار من تناول المياه، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، عدم ترك زجاجات الكحول فى أماكن مغلقة مثل السيارات مع ارتفاع درجات الحرارة لتجنب اشتعالها، وارتداء ملابس قطنية".