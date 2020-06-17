أرقام صادمة بشأن مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة

كشفت بيانات اتحاد صناعة السيارات الأوروبي، انخفاضا كبيرا في مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة.

وذكر موقع "ماركت واتش" أن البيانات، أظهرت اليوم الأربعاء، أن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت في مايو/ أيار.

وأضاف أن الانخفاض لم يكن حادا مثل الشهر السابق بسبب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن سوق السيارات الأوروبية شهد تحسنا طفيفا، عن الشهر الماضي، مما يطمأن قليلا شركات السيارات رغم الانخفاض المستمر في المبيعات.

وكشفت بيانات اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أنه في مايو، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة 56.8 بالمئة، إلى 623.812 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

جدير بالذكر أن سوق السيارات الأوروبية شهدت تراجعا بنسبة 78.3 بالمئة في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وتراجعت المبيعات في جميع أسواق الاتحاد الأوروبي، وأعلنت كرواتيا والبرتغال وإسبانيا عن أكبر انخفاضات بنسب 26.2 بالمئة و47.7 بالمئة و72.7 بالمئة على الترتيب.