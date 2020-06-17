السعودية... المرور تكشف شرط منح رخصة القيادة لمن أتم 18 عاما دون اختبار

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، شرط منح رخصة القيادة لمن أتم 18 عاما دون اختبار.

وقالت الإدارة إن "تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عاما يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة"، بحسب صحيفة "عاجل". وتابعت "أن ذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (39) فقرة (4) من نظام المرور".

وأشارت الإدارة إلى أن أحد المواطنين أرسل استفسارا جاء فيه "لدي رخصة مؤقتة صار عمري 18 كيف أجدد الرخصة وأخليها دائمة؟".

وجاءت إجابة المرور "مرحبا بك، تنص المادة (39) فقره (4) من نظام المرور بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 18 فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة".