أول تعليق لمفجرة الأزمة الأخلاقية الجديدة لعمرو وردة

علقت الصحفية اليونانية ديمي ستاماتيليا، التي نشرت محادثات بينها وبين اللاعب المصري عمرو وردة.

وكانت ديمي ستاماتيليا المهتمة بأخبار نادي أولمبياكوس، نشرت محادثات بينها وبين وردة، كان يريد فيها أن تأتي الصحفية لمقابلته، وأخذ يكرر طلبه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بعد فترة قصيرة من فسخ عقده مع نادي لاريسا بسبب انقطاعه عن التمرينات.

وصرحت الصحفية اليونانية لموقع "الكابتن" الرياضي، قائلة: "لا أحب الطريقة التي تم تناول بها هذا الموضوع غير الهام".

وتابعت: "الشيء الوحيد الذي أريد أن أقوله في هذا الموضوع إن عمرو وردة شخص جيد جدًا، ولاعب جيد جدًا، وأنا متعاطفة معه".

وبحسب موقع "أون سبورتس" اليوناني، تواصل اللاعب مع المراسلة عبر حسابها على "إنستغرام"، وطلب منها إرسال بياناتها الشخصية حتى يقوم بحجز غرفة لها من أجل قضاء ليلة معها.

ووصف تقرير الموعد اللاعب بأنه "يعاني من الضعف الكبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهن سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".