الكشف عن سبب وراء نوبات القلب

قال باحثون إن الإنسان قد يتعرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة أو احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب، إذا تعرض للتعرق أكثر من المعتاد.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الجمعة، بأن الباحثين أكدوا أن التعرق المفرط هو أحد العلامات التحذيرية المبكرة لنوبة قلبية، فإذا كانت بعض شرايين الجسم مسدودة برواسب دهنية، فإن القلب يحتاج إلى العمل بجدية أكبر للتأكد من ضخ الدم في أنحاء الجسم.

وأوضحت أنه نتيجة للعمل الإضافي، يبدأ الجسم في التعرق للحفاظ على درجة حرارته منخفضة، مع التأكيد على أنه في حال تعرق الجسم بشكل زائد عن الحد، من دون أي سبب واضح، فعليه الذهاب، فورا، إلى الطبيب.

وأضاف الباحثون أن علامة التعرق الزائد، دون سبب، خاصة إذا كان الإنسان لا يمارس الرياضة، يمكن أن يكون علامة تحذير مبكر لمشكلات في القلب، خاصة إذا حاول ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة، ما يتطلب منه جهدا أكبر من القلب، لذا يتعرق الشخص أكثر في محاولة للحفاظ على درجة حرارة جسمه منخفضة خلال الجهد الإضافي.

ولفتت الصحيفة أن التعرق الزائد لا يعني بالضرورة أن الإنسان يعاني من نوبة قلبية، فالتعرق المفرط هو في الواقع حالة شائعة جدا تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ويمكن أن يحدث كأثر جانبي لحالة طبية أخرى، أو دون أي سبب واضح على الإطلاق.