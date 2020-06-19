غدا... يوم صيفي مميز في مصر وشمال الكرة الأرضية

تشهد مصر والدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، غدا السبت 20 يونيو/ حزيران، يوما صيفيا مميزا.

توافق، غدا السبت، لحظة ذروة فصل الصيف والتي تحدث في هذا الموعد من كل عام، حيث يميل القطب الشمالي للأرض باتجاه الشمس، وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار السرطان عند خط دائرة عرض مقدارها 23.44 درجة شمال خط الإستواء، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

ويكون هذا اليوم نهاره هو الأطول في العام، وليله الأقصر، ويتميز بارتفاع درجات الحرارة، بسبب تعامد زاوية سقوط أشعة الشمس تقريبا على مناطق شمال خط الاستواء، وتكون الشمس في أعلى ارتفاع لها فوق الأفق ظهرا.

ويلي هذا اليوم انقلاب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب، وتسمى هذه اللحظة علميا بـ"الانقلاب الصيفي"، فتتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي تدريجيا إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي، وحينها تشرق الشمس مجددا من الشرق تماما وتغرب في الغرب تماما مرة أخرى.