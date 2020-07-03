وفاة صحفي ورجل أعمال سعودي 

توفي الإعلامي ورجل الأعمال السعودي، حسين الفراج، فجر اليوم الجمعة، في مدينة الرياض، بعد معاناة مع مرض القلب.

وأفادت شبكة "سبق"، ظهر اليوم الجمعة، بأن أقارب وأصدقاء وزملاء الفراج، ابن محافظة المزاحمية، نعوه بعبارات مؤثرة.

انتقل الى رحمة الله #حسين_سعد_الفراج فجر اليوم

رئيس رامتان لتنظيم المعارض

منظم معارض #ريستاتكس العقارية



ندعوا الله له الرحمة والمغفرة والعفو وأن يتجاوز عنه سيئاته ويدخله جنات النعيم #حسين_الفراج @HusainAlfarraj



—#اخبار #القطاع_العقاري #عقارات #السعودية pic.twitter.com/4UVZUeU89Y — أخبار القطـاع العقــاري ™ (@news_aqar) July 3, 2020

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفراج في مدينة الرياض، على نطاق ضيق، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويشار إلى أن حسين الفراج بدأ حياته العملية في ثمانينات القرن الماضي، صحفيا في جريدة الجزيرة، ليصبح واحدا من أبرز العاملين فيها، قبل أن يترك العمل الصحفي، ويتجه إلى عالم الأعمال.

إنا لله وإنا إليه راجعون

والحمد لله على قضائه وقدره

توفي حسين بن سعد الفراج ( ابو فيصل ) رحمه الله والصلاة عليه في مقبرة شمال الرياض عصر هذا اليوم الجمعة الساعة ٥:٣٠ اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك

ملاحظة / عزاء الرجال في المقبرة

ولا يوجد عزاء للنساء

موقع مقبرة الشمال. pic.twitter.com/llOpVowWC1 — زيد حسن الفراج. (@zaid1902) July 3, 2020

بعدما ترك مجال الصحافة، أسس الفراج شركة للإعلان، ليتحول نشاطها فيما بعد لتنظيم المعارض داخل وخارج المملكة، قبل أن يولي الاهتمام بقطاع تنظيم المعارض العقارية.