أردني يحصل على أعلى درجة في العالم بامتحان مزاولة الطب في أمريكا

حصل الطبيب الأردني، راكان راضي، على أعلى درجة في العالم، في امتحان مزاولة الطب الجزء الأول بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن راضي، خريج الجامعة الأردنية حصل على علامة 277، مخترقاً الرسم البياني للدرجات، ليحقق بذلك أعلى علامة في العالم، حيث يتنافس في هذا الامتحان أطباء من كل أنحاء العالم للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل أمريكا، محققاً بذلك رقما أردنيا مميزا.

في السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن زميله الدكتور محمد أبو عليا حصل على علامة 273 في ذات الامتحان، وهو واحد من بين أعلى 0.05% من أطباء العالم.

في سياق آخر، أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلو بلاده من الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الفيروس قد "مات" وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء.

وقال جابر في حديثه مع قناة "المملكة" إن "الفيروس "نشف ومات" في الأردن، في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفاً: "جميع الحالات التي سجلت هي قادمة من الخارج، وأن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة.