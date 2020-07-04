مصر… إصابة لاعب وإداري في الزمالك بفيروس كورونا

استعدادا لعودة الدوري المصري، ومع إجراء الكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم الإعلان عن إصابة لاعب وإداري في نادي الزمالك.

وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم عن اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس بين عناصر نادي الزمالك.

ونقل الموقع الإلكتروني "يالا كورة"، مساء اليوم السبت، عن المصدر، أن "نتائج المسحة التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري، أظهرت وجود حالتين إيجابيتين للاعب وإداري تحمل فيروس كورونا".

وقام فريق الزمالك بعمل المسحة الأولى بمقر النادي، أمس الجمعة، تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي بالفريق، ومن المقرر الخضوع لمسحة ثانية خلال 48 ساعة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أن يوم 7 أغسطس/آب المقبل، سيشهد استئناف مباريات الدوري المصري، بعد توقف طويل فرضته جائحة فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11.9 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 525 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.