اكتمال عملية تجميع وحدات أعلى مبنى معلق في العالم بدبي… بالفيديو

أنجزت شركة التطوير العقاري بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومي، "إثراء دبي"، المرحلة الأخيرة من عملية جرّ وتجميع وحدات هيكل مبنى "ذا لينك" الأفقي، وهو أعلى مبنى معلق في العالم.

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، مساء اليوم الأحد، بأنه أصبح المبنى جاهزا ليتم رفعه 100 متر فوق سطح الأرض، ويأخذ شكله النهائي بعد إضافة منصة ناتئة سيعلن عن طولها لاحقا، حتى يصل طول الهيكل إلى حوالي 189 مترا.

ويستقر المبنى حاليا فوق "جسر السعادة" في حي دبي المالي، وهو يخضع للمسات الفنية الأخيرة، استعدادا لعملية الرفع في وقت لاحق من هذا العام.

بالفيديو.. اكتمال عملية تجميع وحدات أعلى مبنى معلّق في العالم بدبيhttps://t.co/NUURakBEv7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UAbPu82dIW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 5, 2020

واستخدم في عملية بناء الهيكل مواد مركّبة من الصلب والخرسان، كما تطلبت عملية جر الوحدة الأخيرة توليد قوة بلغت 500 طنا، حيث قام بتنفيذها فريق من الخبراء في مجال الهندسة والبناء والمقاولات.

ولا يزال مشروع "ون زعبيل" قيد التطوير، وقد اكتسب شهرة واهتماما عالميين بفضل تصميمه الهندسي المبدع، وعند استكماله، سيغيّر المشروع مفهوم المنشآت المتعددة الاستعمالات في المنطقة، بحيث سيضم بأبراجه الثلاثة - برجين عاموديين وواحد أفقي - "ذا لينك"، مساحات سكنية فاخرة وأول منتجع حضري عالمي.

وستشكل المنصة البانورامية من المبنى المعلّق، وجهة متكاملة للمسافرين موفرة لهم تجربة ترفيهية فاخرة بأجوائها وإطلالتها الساحرة على المدينة ومطاعمها العالمية.