الجيش الألماني يدرب الكلاب للكشف عن كورونا

وتشارك عشرة كلاب تابعة للجيش في مدينة أولمن في مشروع القوات المسلحة ومؤسسة جامعة "تيهو" للطب البيطري في هانوفر.

ووفقا لبيانات المدرسة، فإن الكلاب المشاركة من فصيلة الراعي (شيبرد) وشبانيل والاسترداد، بحسب ما نقلته "دي دبليو".

ويمكن للكلاب المدربة شم أنواع مختلفة من السرطان ونقص سكر الدم لمرضى السكر، بالإضافة إلى الكشف عن المتفجرات أو المخدرات من التركيب الجزيئي للرائحة.

وقالت مدربة الكلاب العسكرية: "وصلت معدلات نجاح الكشف عن كورونا حاليا إلى 80%، ومن المنتظر إعلان نتائج موثوقة للمشروع في غضون أسابيع".

وفي الوقت الحاضر تقوم الكلاب باستنشاق عينات لعاب من مصابين، بعد إزالة ضرر الفيروس كيميائيا منها، والمرحلة التالية من التجارب هي التأكد إن كان الشم سينجح مع الفيروسات النشطة.

وأشارت طالبة الدكتوراه في جامعة "تيهو"، باولا يندرني: "يجب أن تجري هذه التجارب في ظروف مختلفة تماما، ففي النهاية علينا ضمان عدم انتقال الإصابة لأي كائن عبر العينات شديدة العدوى".

يذكر أن الجمعية الخيرية "كلاب الفحص الطبي" البريطانية تقوم بتدريب ستة كلاب لتصبح قادرة على شم الفيروس في الجوارب المعقمة، والجوارب النسائية الطويلة وكمامات الوجه التي يرتديها موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بحسب ما نقلته "بي بي سي".