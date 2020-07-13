مطعم يستعين بـ"المانيكان" للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي...فيديو

يسعى الكثير من أصحاب الحانات والمطاعم إلى المحافظة على التباعد الاجتماعي، الذي فرضته حكومات الكثير من البلدان، منعا لتفشي فيروس "كورونا"، بأفكار وطرق مختلفة.

هذا الأمر دفع مطعما كنديا في مدينة مونتريال، إلى تبني طريقة جديدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

قام المطعم بالتعاون مع مصمم أزياء لوضع نحو ثلاثين "مانيكان" لعرض الملابس بين الطاولات بهدف تأمين فكرة التباعد الاجتماعي من جهة والسماح ببيع القطع المعروضة في مزاد يذهب ريعه لجمعيت خيرية.

مطعم "لو مونارك" الواقع في المدينة القديمة، استعاد نشاطه بعد تخفيف إجراءات العزل في ظل المحافظة على التباعد الاجتماعي المطبق.

تحدث جيريمي باستيان، صاحب المطعم عن الفكرة، قائلا: "إنها محاولة لإتاحة مزيد من المساحة للزبائن"، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

وقال مصمم الأزياء المشارك في الفكرة، فيليب دوبوك: "أردنا إقامة منشأة رفيعة المستوى مع لقاء هذين العالمين، الموضة وفن الطبخ. وهما برأيي، عالمان يتجاوران في الأساس".

وقد وضعت على تماثيل العرض هذه ملابس من مجموعتي "سارا باكيني" و"فيليب دوبوك".