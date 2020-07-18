من بينها القرفة وخل التفاح.. مكونات مشروب طبيعي يخلصك من "الكرش"

كشفت أخصائية التغذية العلاجیة المصرية، مروة إمام، عن مشروب مُعد من مكونات طبيعية يمكنه حل مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بالـ"كرش".

وصرحت الدكتورة مروة إمام لبوابة "أخبار اليوم" المصرية أن هناك طريقة بسيطة للقضاء على دهون البطن أو الكرش بمشروب طبيعي يتكون من خل التفاح والقرفة.

وذكرت مكوناته كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

نصف كوب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة

ملعقة صغيرة عسل أبيض

الطريقة:

يوضع كوب من الماء في الخلاط الكهربائي ثم يضاف له خل التفاح وعصير الليمون وبقية المكونات وتخلط المكونات جيداً

يتم تناول المشروب 3 مرات يومياً قبل كل وجبة بمدة 20 دقيقة.