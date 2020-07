من بينها القرفة وخل التفاح.. مكونات مشروب طبيعي يخلصك من "الكرش"

View this post on Instagram

فوائد خل التفاح الطبيعي 1-من الممكن إستخدامه لحرق الدهون لأصحاب الوزن الزائد والراغبين في إنقاص الوزن، حيث يتم إضافة ملعقة منه إلى نصف كوب من الماء وتناول الخليط 3 مرات بعد الأكل مباشرة، فتساعد هذه الطريقة في التخلص من الدهون من الجسم. 2-يساعد في علاج أثار حروق الشمس عن طريق تبليل قطنة منه ودهن مكان الحروق بها، فتساعد في علاجها وإخفاء الإحمرار الناتج عن حروق الشمس. 3-مفيد جدا في علاج قشرة الشعر، فهي تساعد في التخلص من الفطريات المسببة لقشر الشعر، ومن الممكن خلط ملعقتين منه على مقدار من الماء ثم يغسل به الشعر وننتظر حوالي ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، فتساعد في التخلص من والوقاية من قشرة الشعر. 4-كما أن له خواص مضادة للإلتهاب، فتساعد في علاجإلتهاب المفاصل، من الممكن إزابة ملعقة منه في كوب ماء، ويتم شربه بإنتظام 3 مرات بعد الوجبات ولمدة كافية حتى تمام الشفاء. 5-مفيد جدا لعلاج الدوالي، حيث من الممكن إستخدام القليل منه لتدليك الساقين وفي أماكن الدوالي تحديد، ويتم عمل هذا التدليك يوميا وبإنتظام حتى تمام الشفاء، كما يمكن لعلاج الدوالي تناول ملعقة منه مذابة في كوب ماء مرة واحدة يوميا. 6-عندما يتم شرب كوب من الماء مذاب فيه ملعقة من الخل مرة على الأقل يوميا، فإن هذا يفيد في التخلص من الفطريات والبكتريا، ويساعد في طردها خارج الجسم، نظرا لما يحتويه من عنصر البوتاسيوم، الذي يمنع الفطريات والجراثيم من إمتصاص الماء وبالتالي تفقد القدرة على التكاثر وتموت ويسهل على الجسم التخلص منها. 7-يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويعالج مشاكل الكوليسترول، ويساعد في ضبط مستوى ضغط الدم، كما يساعد في حماية القلب من الأمراض. 8-من الممكن الغرغرة بهذا الخل بعد تخفيفه بالماء وهذا لعلاج إلتهاب الحلق، ويتم تكرار نفس الأمر مرة كل ساعتين، ومن الممكن بلع المخلوط أيضا فيؤدي لنتائج أسرع. 9-يساعد في علاج مشاكل قلة النوم والأرق، حيث من الممكن خلطه مع العسل الطبيعي، حيث يتم خلط مقدار 2 ملعقة من هذا الخل مع كوب من العسل الطبيعي، ويؤخذ ملعقة واحدة من الخليط قبل النوم، فتساعد في إراحة الجسم وتعالج الأرق. ملحوظة: خل التفاح دائما لا يجب تناوله مركز وإنما يجب تخفيفه بالماء للمحافظة على صحة وسلامة المعدة، كما يجب تناوله بعد الأكل.