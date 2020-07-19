إصابة فنانة عراقية شهيرة بفيروس "كورونا"

أعلن مدير المسرح الوطني الفنان، ذو الفقار خضر، عبر صفحته على "الفيسبوك" عن إصابة الفنانة العراقية الشهيرة أنعام الربيعي بفيروس "كورونا".

وقال خضر " دعاؤكم للفنانة أم عُطيل، مع شديد الأسف تم إصابة الفنانة الرائعة إنعام الربيعي بفيروس كورونا ".

وودع الفنانون العراقيون زميلهم الكبير، والقدير، مناف طالب، الذي توفي عن عمر ناهز الـ80 عاماً، يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، في نفس المستشفى الذي ودع اللاعب الدولي الأسطورة أحمد راضي الذي رحل بسبب الفيروس أيضا.

وكشف نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة 3 تموز/يوليو، عن حصيلة الفنانين المصابين بفيروس كورونا، والذين تعافوا منه، مع وفاة الفنان مناف طالب أواخر الشهر الجاري، نتيجة إصابته بالجائحة.

وأوضح جودي أن الفنانين المصابين بفيروس كورونا، هم الفنان إحسان دعدوش وهو يرقد في مستشفى الكرخ ببغداد، والشاعر الغنائي، حازم جابر، وورد للنقابة يوم أمس إصابة الدكتور ضياء القيسي، عميد معهد "فنون جميلة" السابق، بالفيروس.

وأضاف أن الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء الفنان سامي محمود، والفنانة القديرة فوزية حسن، والمخرج التلفزيوني وديع نادر.