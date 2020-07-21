أخصائية أورام تتحدث عن فوائد الماء للأمعاء

يلعب الماء دورا كبيرا في إيصال المواد الغذائية والأكسجين إلى خلايا الجسم، كما ويساعد على إزالة السموم من الجسم.

تحدثت طبيبة الأورام، الروسية إيلينا سميرنوفا، عن فوائد شرب الماء للجسم ولصحة الأمعاء.

وقالت سميرنوفا، إن تغيير نظام وكمية شرب الماء يساعد على مكافحة الإمساك والتخلص منه.

وانتقدت الطبيبة الأشخاص الذين يقولون بأنه لا يوجد لديهم رغبة بشرب الماء وبأنهم لا يجبرون أنفسهم على شربه، قائلة "الجسم يفقد الكثير من الرطوبة وبخاصة في فصل الصيف، لذلك من الضروري تجديد احتياطاته من الماء"، بحسب ما نشرت على صفحتها الخاصة في "إنستغرام".

وحول كمية الماء التي ينصح بشربها ومواعيدها، قالت سميرنوفا "عندما يشعر الجسم بنقص السوائل، فإنه يرسل إشارة إلى الدماغ، ونشعر بالعطش، وهذا هو المعيار الوحيد لموعد الشرب والكمية المطلوبة".